Flest ledige helsejobbar – reiseliv har flest arbeidsledige

Ved utgangen av september er det registrert 129.600 heilt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkjarar hos Nav. Det utgjer 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 10.500 færre enn ved utgangen av august, justert for sesongvariasjonar, opplyser Nav.

– Vi ser at gjenopninga i stor grad påverkar arbeidsmarknaden. Etterspurnaden etter arbeidskraft er på eit rekordhøgt nivå, og det er stadig færre som er registrert som arbeidssøkjarar hos Nav, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

67.600 personar var registrerte som heilt arbeidsledige ved utgangen av september. Det utgjer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Godt å sjå betring

Bruttoarbeidsløysa, som er summen av heilt arbeidsledige og arbeidssøkjarar på tiltak, var på 83.400 personar, eller 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av september var 8.800 av dei heilt arbeidsledige permittert, medan det same gjeld 16.000 av dei delvis arbeidsledige. Dei permitterte utgjer til saman 0,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang frå august, då dei permitterte utgjorde 1,1 prosent.

– Folk kjem no tilbake til jobb i høgt tempo, og etterspurnad etter arbeidskraft er stor. Det er særleg betring i utsette bransjar som reiseliv og for dei unge. Etter svært krevjande tider for mange er dette godt å sjå, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Vi overlèt ein økonomi i sterk vekst til den neste regjeringa, seier han.

Flest arbeidsledige i reiselivssektoren

Talet på arbeidssøkjarar gjekk ned for alle yrkesgrupper frå august til september. Størst var nedgangen innan reiseliv og transport (-2.600), serviceyrke og anna arbeid (-1.300), og dessutan butikk- og salsarbeid (-1.200).

Tala er justerte for normale sesongvariasjonar.

Trass den store nedgangen var det likevel framleis flest heilt ledige innan reiseliv og transport med 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Den var lågast innan akademiske yrke og undervisning med 0,8 prosent.

Talet på arbeidssøkjarar har gått ned i alle fylke. Nedgangen er størst i Oslo (-8 prosent) og Vestland (-7 prosent). Delen heilt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er høgast i Oslo med 3,1 prosent og lågast i Nordland og Troms og Finnmark, begge med 1,7 prosent.

Størst nedgang blant unge

Nedgangen i talet på arbeidssøkjarar er størst blant folk tidleg i 20-åra. Delen heilt arbeidsledige er høgast blant folk i aldersgruppa 30–39 år.

I september vart det registrert 45.000 nye ledige stillingar i Navs system. Det svarer til 2.200 ledige stillingar per virkedag, 100 fleire per dag enn månaden før. Det er flest ledige stillingar innan helse, pleie og omsorg med 9.400.

