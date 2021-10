Forsikringsselskap ber folk ta grep framfor uvêrshelg

innenriks

– Vi ser at når det er rett uvêr, at det er ei rekkje typar skadar som oppstår samtidig. Når det vil regne og blåse kraftig denne helga mange stader, er det lurt å følgje nøye med, skriv kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i ei pressemelding.

Månaden oktober har svært variable tal i forsikringsstatistikken. Dei siste fem åra har det vore spesielt ille i oktober 2017. Då vart det meldt inn heile 454 naturskadar knytt til storm, og 1.625 flaumskadar. Totalt dei siste fem åra har det vore meldt inn 2.304 flaumskadar i oktober månad, og 1.228 naturskadar knytt til storm.

Clementz oppmodar til å flytte køyretøy som står lagra på stader der det samlar seg mykje vatn. Dessutan bør ein vere aktsam på vegane.

– Å køyre gjennom noko ein trur er ein liten sølepytt er ein risikosport. Ofte samlar det seg mykje regnvatn i kulvertar i undergangar under vegar og jernbane. Ikkje ta sjansen, det skal ikkje mykje vatn inn i bilen før det blir store skadar.

