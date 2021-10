Kulturstreiken trappa opp fredag

innenriks

Usemje om pensjonsutbetaling for kvinner, samanlikna med ordninga for menn, er bakgrunnen for streiken, som har gått føre seg sidan 3. september.

Torsdag var partane i eit lovpålagde meklingsmøte hos Riksmeklaren utan å semjast.

Fram til meklinga var 556 organiserte i dei tre LO-forbunda Creo, NTL og Fagforbundet tekne ut i streik. Etter opptrappinga på fredag er i alt 805 fagorganiserte ute i streik i kulturlivet.

Det er teknisk tilsette på, bak og over scena, tilsette i verkstadene, i kostymeavdelingane og administrasjonen til teatera som er tekne ut.

