LO krev at SAS tek inn att tidlegare tilsette

Gjennom skipinga av nye dotterselskap omgår selskapet ei femårig gjentilsetjingsplikt for oppsagde medarbeidarar. Oppsagde medarbeidarar må no søkje på jobbane sine på nytt – til dårlegare vilkår, skriv LO i ei pressemelding.

– Svært mange SAS-tilsette har gått arbeidsledige i over 1,5 år som følgje av koronapandemien. Dei har teke den største støyten for oss alle saman. No står LO-fellesskapet saman med dei, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik.

LO meiner praksisen er eit usolidarisk brot med eit anstendig arbeidsliv. Dei peikar på at selskapet har fått store summar i støtte frå dei tre nordiske landa under koronapandemien, der SAS har måtta seie opp nesten halvparten av dei tilsette.

– Det er svært skuffande at eit så viktig selskap som SAS, med lange skandinaviske tradisjonar, no utfordrar anstendigheita i luftfarten. Samtidig merke vi oss at det kjem nye aktørar på marknaden som vil byggje på den norske modellen og eit tillitsfullt partssamarbeid, seier leiar Are Tomasgard i LO Luftfart.

