Legeforeininga: Helsepersonell må prioriterast for tredje vaksinedose

Folkehelseinstituttet er i gang med å vurdere om det skal tilbydast ein tredje dose. Blant spørsmåla dei ser på, er om dette er aktuelt for befolkninga generelt eller berre utsette grupper.

Legeforeininga ber FHI og Helsedirektoratet avklare om også helsepersonell skal stå på den prioriterte lista.

– Vi har mellom anna vore tydelege på, og fått gjennomslag for, at helsepersonell må prioriterast for vaksine. Tidleg i utbrotet kravde vi betre informasjon frå helsestyresmaktene og betre tilgang på nødvendig smittevernutstyr, seier president Anne-Karin Rime.

Faren for å smitte pasientar og sikre at helsepersonell varetakast er sentrale poeng i vurderinga, meiner ho.

