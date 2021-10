Nær 70.000 nordmenn har vore arbeidsledige i over eitt år

innenriks

Talet er òg 25.000 fleire arbeidsledige enn på det verste i etterkant av oljeprisfallet i 2014, skriv Fri fagrørsle.

– Det er ei ekstra utfordring å få dei langtidsledige tilbake i arbeidslivet. Når vi no ser at økonomien tek seg opp igjen og arbeidsmarknaden styrkar seg, får folk seg jobb, men dette gjeld i mindre grad for dei langtidsledige, seier Bjørnstad.

99.400 personar er langtidsledige, og delen auka frå 11 prosent i mars 2020 til 70 prosent i august. Dei som har vore arbeidsledige i meir enn seks månader, blir rekna som langtidsledige.

