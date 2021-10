Politiet opnar for å registrere personkontrollar

innenriks

I ei pressemelding skriv Politidirektoratet at dei no set i gang eit arbeid for å styrkje tilliten til politiet i møte med minoritetar i samfunnet.

− Politiet er avhengig av tillit for å sikre legitimitet til korleis vi utøver styresmakta vår. Tillit er noko vi må gjere oss fortent til kvar dag, og politiet skal opptre rettferdig og respektfullt overfor alle grupper i samfunnet. Vi har lytta til tilbakemeldingane, og set no i gang eit arbeid for å jobbe fram løysingar i fellesskap, seier Bjørnland.

Det har vore ein debatt den siste tida om politiet bør ha ei såkalla kvitteringsordning, slik at personar som blir kontrollerte kan bevise at det har skjedd. Det er særleg i samband med at ungdommar med minoritetsbakgrunn opplever at dei stadig vekk blir kontrollerte av politiet.

− Det er for tidleg å konkludere rundt enkelttiltak, men Oslo politidistrikt vil mellom anna invitere kommunen og utvalde organisasjonar til eit samarbeid for å sjå nærare på ulike løysingar i tilknyting til kontrollane til politiet, seier Bjørnland.

Politiet understrekar samtidig i pressemeldinga at dei generelt har høg tillit i befolkninga.

