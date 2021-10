Prøvedrifta på straumkabelen til Storbritannia er i gang

innenriks

Frå klokka 9 fredag byrja overføringa av straum over North Sea Link-kabelen, som går mellom Suldal kommune i Noreg og Blyth i Storbritannia. Ein tre månaders periode med prøvedrift startar no opp på det 720 kilometer lange sambandet, skriv Statnett i ei pressemelding.

Det er første gong det britiske og det norske kraftsystemet blir knytt direkte saman.

– Sambandet skal leggje til rette for meir fornybar produksjon i begge land. Samband mellom land og område er ein føresetnad for det fornybare energisystemet i framtida. Det sikrar tilgang på kraft òg når det er lite vatn i magasina i Noreg eller når vinden ikkje blæs her heime, seier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Kabelen vil auke straumrekninga til nordmenn, men anslaga på kor mykje ho vil auke varierer.

(©NPK)