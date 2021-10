innenriks

Det seier politiadvokat Jon Inge Engesmo i Oslo politidistrikt til NRK.

Den av dei to som er over 18 år er varetektsfengsla i fire veker, medan den andre er mindreårig, og varetektsfengsla i to veker.

Det er seks andre som er arresterte og mistenkte for ran. Til saman vart minst ti barn og unge utsette for ran ulike stader i Oslo mellom 17. og 19. september.

