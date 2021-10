Ap-talsperson reagerer på SAS-omlegging

innenriks

– Interessa frå norske styresmakter for å ta vare på SAS skal vere sterk, men eg fryktar ho blir svakare om SAS «trikser og mikser» og finn på nye selskapsstrukturar. Slik vil vi ikkje ha det, seier Sverre Myrli til NRK.

Han reagerer på at oppsagde SAS-pilotar må betale fleire hundre tusen kroner frå eiga lomme for å vere kvalifisert til å søkje på dei tidlegare jobbane sine.

Myrli meiner SAS prøver å setje opp ein «oppfinnsom» selskapsstruktur for å springe frå ansvaret sitt overfor dei tidlegare pilotane. Pilotane seier at dei fekk forståinga av at dei kom til å få tilbake jobbane sine i SAS når pandemien var over og samfunnet opna opp igjen. Dette har SAS hevda er feil.

– Eg vil åtvare SAS mot å halde på sånn, seier Myrli. Han meiner at det ikkje er noko poeng for staten å stille opp med redningspakkar viss flyselskapet held på slik.

Konserndirektør Simon Pauck Hansen i SAS skriv i ein e-post til NRK at den nye organiseringa av SAS er heilt avgjerande for halde oppe posisjonen og overlevinga til selskapet.

