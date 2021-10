innenriks

– Datatilsynet har konkludert med at det ikkje samsvarer med personvernforordninga (GDPR) at dei har eiga side på Facebook, og Bioteknologirådet vurderer det slik at dei same problemstillingane rundt personvern òg gjeld for oss, seier Petter Frost i Bioteknologirådet.

Datatilsynet offentleggjorde si vurdering førre veke, og UDI og Teknologirådet har allereie sletta sine sider.

