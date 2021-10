innenriks

– Hos oss har det alltid vore organisasjonsfridom. Vi har no funne ein modell som sender eit klart signal om at denne står sterkt i Elkjøp og som samtidig sørgjer for ein framleis trygg arbeidsplass for alle, seier Stein Riibe, HR-direktør i Elkjøp Nordic, i ei pressemelding.

LO sa i september opp ein millionavtale med Elkjøp fordi dei meinte elektronikkgiganten driv med forskjellsbehandling av tilsette.