Høie og FHIs vaksinesjef held pressekonferanse tysdag

innenriks

Det opplyser regjeringa i ei pressemelding.

Dei opplyser ikkje kva pressekonferansen kjem til å dreie seg om, men den blir samtidig halden som det europeiske Legemiddelverket EMA presenterer sine vurderingar av om det er formålstenleg å gi ein tredje påfyllingsdose koronavaksine.

Konkret er spørsmålet om ein tredje vaksinedose av Pfizer-vaksinen skal givast seks månader etter at personar over 16 år har fått to dosar.

Det er ikkje kjent om EMA har landa på ein konklusjon eller kva orienteringa konkret vil omfatte.

Israel har allereie byrja å gi tredjedosar til befolkninga, og USA planlegg å opne for dette. Fleire land, mellom anna Tyskland og Frankrike, vurderer å gi ein påfyllingsdose til risikogrupper.

I Noreg har FHI tilrådd ein tredje dose til spesielle pasientgrupper med nedsett immunforsvar som kan ha dårlegare effekt, medan ei liknande tilråding ikkje er gitt til befolkninga elles.

(©NPK)