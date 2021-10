Kommunane ber om nasjonal klimatilpassingsplan

innenriks

Dei viser til at klimaendringane kjem raskare, blir meir intense og rykkjer nærare. Samtidig har berre litt over fire av ti kommunar kartlagt ulike tiltaksmoglegheiter for klimatilpassing.

KS har dokumentert at samfunnet det siste tiåret har brukt 3 milliardar kroner til førebygging og 11 milliardar til reparasjon. Det er ikkje ei berekraftig løysing, meiner dei.

– Kommunane er førstelinje for å møte klimautfordringane, men treng støtte frå statlege styresmakter for å kunne fylle ansvaret på ein god måte. Dette fungerer ikkje godt nok i dag, skriv styreleiar i KS Bjørn Arild Gram og generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i eit brev sendt til Ap og Sp.

Brevet vart òg sendt til SV før dei trekte seg frå sonderingane.

Formålet med ein klimatilpassingsplan er å førebyggje og handtere naturkatastrofar, mellom anna gjennom flaum- og skredsikring. KS etterlyste òg ein slik plan i kjølvatnet av rapporten frå Gjerdrum-utvalet om skredulykka i kommunen.

Ifølgje KS og Røde Kors finst det i dag ingen nyare strategi for klimatilpassing eller nasjonal handlingsplan for kvar korleis vi skal tilpasse samfunnet til klimaendringane i dagen og framtida.

