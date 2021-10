Liv Tørres ny internasjonal sekretær i LO

innenriks

– Eg er veldig glad for at ho har takka ja til jobben og er sikker på at det vil bidra til å styrkje det internasjonale engasjementet vårt, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik.

Torast tek over for Trine Lise Sundnes, som vart valt inn på Stortinget for Arbeidarpartiet.

Følsvik seier at LO med tilsetjinga har sikra seg ein internasjonal sekretær med lang erfaring innan internasjonalt fagleg solidaritetsarbeid.

Torast kjem frå stillinga som direktør for Pathfinders for Peace, Justice and Inclusive Societies ved Center on International Cooperation ved New York University.

