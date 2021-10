Lysbakken klar for omkampar i Stortinget: – Kan gjere vondt for Ap og Sp

innenriks

– Det er ingen tvil om at dersom det skal bli semje med oss, så må dei òg vere villige til det dei ikkje var villige til på Hurdal. Nemleg å gi politiske innrømmingar som kan gjere vondt for Arbeidarpartiet og Sp. Sånn er det. Sånn er det politiske samarbeidet. Ein må gi og ta, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

Han legg no bak seg skuffelsen etter at regjeringssonderingane på Hurdalssjøen hotell skar seg førre veke, og gler seg til å ta fatt på arbeidet i opposisjon.

Sjølv om Arbeidarpartiet og Senterpartiet forhandlar vidare om regjeringsmakt åleine, vil mindretalsregjeringa møte konfliktsakene med SV igjen i Stortinget.

– Dei sakene som er godt kjende frå Hurdal, som ting sprakk på der, vil jo òg stå sentralt framover. Saker som skatte- og fordelingspolitikk, profittfri velferd, spørsmålet om korleis vi skal få til raske utsleppskutt for å nå klimamåla, oljepolitikken og viktige naturspørsmål, slår Lysbakken fast.

Frigjort

Han har stor tru på gjennomslag når det blir omkampar i Stortinget.

– Heile poenget er: Kvifor gjekk vi frå Hurdal? Jo, fordi vi vart kravde førehandsgarantiar om å gå bort frå viktige standpunkt for oss. Heile vitsen med å gå derfrå var å frigjere oss frå det. Dei tinga som dei ville at vi ikkje skulle forhandle om i regjeringsforhandlingane, står vi fritt til å forhandle om i Stortinget, peikar SV-leiaren på.

Han åtvarar Ap og Sp om at dei vil møte eit meir uforsonleg SV viss dei vel å gå mykje til borgarleg side for å søkje fleirtal i Stortinget.

– Viss regjeringa ikkje er villig til å gi innrømmingar vår veg i fordelingssaker eller byrjar å søkje gjennomgåande støtte hos Høgre og Frp i miljøsaker, så vil konfliktnivået bli høgare enn om dei prøver å finne løysingar på vår side.

– Inga forplikting til skatteløftet

Noko av det første som står for tur i Stortinget denne hausten, er statsbudsjett for neste år. Arbeidarpartiet og Senterpartiet har varsla at dei vil forhandle om dette med SV, og allereie der kan mange av sakene frå Hurdal dukke opp igjen.

– Eg har tenkt å vente med å varsle akkurat kva vi tek inn i akkurat dette budsjettet. Det er fullt mogleg for oss å ta eit kva som helst politisk spørsmål inn i budsjettforhandlingane. Det har vi òg sett skje no i dei borgarlege forhandlingane, strekar Lysbakken under.

Eitt av spørsmåla det skar seg på i Hurdal, var omfordelingspolitikken. Ap-leiar Jonas Gahr Støre har mellom anna stått hardt på løftet sitt om at det samla nivået på avgifter og skatt på inntekt skal liggje i ro på 2020-nivå dei neste fire åra, noko som samla sett inneber ei vidareføring av skattelettane til Solberg-regjeringa gjennom åtte år.

– Vi har jo inga forplikting til det skatteløftet og kjem ikkje til å leggje det til grunn når vi lagar skattepolitikken vår, strekar Lysbakken under.

Godt forhold

Etter at SV braut ut av regjeringssonderingane, har både Raudt og MDG invitert til alliansar for å presse den nye regjeringa i viktige stridssaker.

Lysbakken skal ta ein prat med begge partia, men meiner det er litt tidleg å snakke om kva form samarbeidet vil ta.

– Vi vil vere opptekne av å byggje eit godt forhold til både Raudt og MDG, men også til parti på den andre sida som vi kan samarbeide med i enkeltsaker, til dømes Venstre i miljøsaker, seier han.

– Eg er optimist på kva vi kan få til. Det vart ikkje noko raudgrønt regjeringsprosjekt, men no skal vi sørgje for å gi både raud- og grønfarge til det samfunnsprosjektet som vi skal ha dei neste fire åra.

