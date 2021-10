NHO-sjefen: Støre risikerer å bli klimatapar

innenriks

– Det grøne skiftet skjer no – kvar dag, heile tida, i Europa. Viss ikkje Støre kastar seg på, så risikerer han å bli ståande igjen på stasjonen – som klimatapar – eller klimasinke om du vil, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG.

Måndag legg NHO fram ein rapport, med analyse frå konsulentfirma McKinsey.

Kan miste posisjonar

Rapporten tek for seg ulike grøne område der NHO og norske industriaktørar meiner at det er store marknadsmoglegheiter for Noreg, og samanliknar her innsatsen til Noreg med relevante land i Europa.

Det dreier seg mellom anna om batteri, havvind og hydrogen.

Forholda for norsk industri er ikkje lagt til rette for industriell utvikling i den skalaen som er nødvendig, ifølgje rapporten.

– Det betyr at vi raskt kan miste etablerte posisjonar på fleire område, og at det hastar meir enn før for norsk industribygging. Norske politikarar må no ta fleire aktive grep for at norske industribedrifter kan ta og halde posisjonar i den globale konkurransen, blir det fast slått.

Noreg må bli leiande på batteri

Konkret ber Almlid Støre og den nye regjeringa om dette:

– Dei må godkjenne prosjekta og finansiere meir av verdikjeda. Noreg har eit for svakt privat/offentleg samarbeid på desse områda, samanlikna med land i Europa, seier han til VG.

Almlid ber Støre og Stortinget om særleg å sikre at Noreg blir leiande i utviklinga av batteri og trekkjer fram batterifabrikkane Freyr i Mo i Rana og Morrow/Bellona i Arendal.

Kan skape tusenvis av arbeidsplassar

I rapporten blir det vist til at i Tyskland har staten bidrege med sju milliardar kroner til eit nasjonalt testsenter for batteriproduksjon. Eit svensk testsenter har fått 500 millionar i statleg støtte. Noreg har ingen liknande initiativ.

Støre og regjeringa har moglegheit til å skape tusenvis av arbeidsplassar i område der det er verkeleg nødvendig, meiner Almlid.

– Kastar vi oss ikkje på, går slike satsingar til utlandet, seier han.

(©NPK)