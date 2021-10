Noreg får låne viktige historiske dokument frå Danmark

innenriks

Det har i fleire år gått føre seg eit arbeid for å få dei historiske dokumenta til Noreg frå Det Kongelige Bibliotek i København. Dei vil bli ein del av storsatsinga til Nasjonalbiblioteket på formidling av norsk mellomalderhistorie.

Hittil har fleire av dei viktigaste dokumenta over kultur og tradisjon i Noreg under mellomalderen berre vore på utstilling ved danske institusjonar.

– Dette er eit stort gjennombrot for formidlinga av den norske mellomalderhistoria. Vi er svært glade for at Det Kongelige Bibliotek no gir oss moglegheita til å gjere fleire manuskript tilgjengelege for publikum, for første gong, seier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre i ei pressemelding.

Håpar det skaper ny interesse

Det var kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) som formelt spurde etter dokumenta i august.

– Eg trur og håpar utstillinga vil skape ny interessa for den viktige norske mellomalderhistoria vår, seier Raja om dokumentlånet.

Den kjende utgåva av Magnus Lagabøtes landslov, som allereie er på utlån i her til lands, held dermed fram med å vere i Noreg, samtidig som fire nye manuskript blir gjorde tilgjengeleg for publikum. Det er snakk om dokumenta Codex Hardenbergianus og Codex Tunsbergensis, Rantzauboken, Kristin Håkonsdatters psalter og Nidarosantifornariet MS Add. 47 fol.

I tillegg til desse fem, ventar på Nasjonalbiblioteket svar i samband med utlån av sju dokument frå Den Arnamagnæanske Samling, som også er spurt.

Første gong i Noreg på 500 år

Mange norske dokument vart opphavleg henta til København frå kongsgarden i Bergen, Akershus festning i Oslo og hos kanslaren i Mariakirken i Oslo då Noreg var i union med Danmark frå slutten av 1300-talet fram til 1814, ifølgje Aftenposten.

Ingen dokument vart leverte tilbake før mellom 1820-1823, og framleis står att mykje.

Det er første gongen på 500 år at dei fire henta manuskripta, som skal stillast ut på Nasjonalbiblioteket, er i Noreg.

(©NPK)