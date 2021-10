Norsk pasientskadeerstatning: Mange sjølvmord i helsevesenet kunne ha vore forhindra

innenriks

– I hovudsak dreier det seg om anten mangelfull vurdering av sjølvmordsrisikoen, at det ikkje er sett inn nok tiltak, eller at tiltaka som er bestemde, ikkje er følgde opp. Det har dessverre fått fatale følgjar for desse pasientane, og det er svært alvorleg, seier kommunikasjonsrådgivar Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til TV 2.

Av 217 erstatningskrav som handlar om sjølvmord eller sjølvmordsforsøk som NPE har behandla i perioden 2016-2020, har 90 fått medhald i saker om sjølvmord og 19 i saker om sjølvmordsforsøk. I desse sakene er det så langt betalt ut til saman 75 millionar kroner i erstatning til pasientar eller etterlatne.

NPE meiner at sjølvmorda kunne ha vore forhindra viss det ikkje hadde vore svikt i behandlinga eller oppfølginga.

Det går òg på svikt ved sjølvmordsrisikovurdering, for tidleg utskriving eller permisjon og svikt i tilsyn.

Kvar år gjer i overkant av 600 personar sjølvmord i Noreg.

(©NPK)