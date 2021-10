Skuletilsett i Bergen sikta for å ha forgripe seg på fleire mindreårige

innenriks

– Eg vil ikkje gå inn på tal. Siktinga gjeld fleire fornærma, og no etterforskar vi om det kan vere ytterlegare fornærma, seier politiadvokat Celin Hauge Andersen i Vest politidistrikt til VG.

Ho stadfestar at dei fornærma i saka er mindreårige.

Tidlegare var det kjent at han var sikta for å ha forgripe seg på éin elev ved skulen.

Førre torsdag fekk politiet melding om at ein elev var utsett for eit mogleg seksuelt overgrep av ein tilsett ved skulen. Mannen vart laurdag varetektsfengsel, sikta mellom anna for valdtekt mot ein elev under 14 år ved skulen.

Mannen er òg sikta for seksuell handling mot barn under 16 år, skriv VG.

– Det blir ein viktig del av arbeidet til politiet å kartleggje rollene hans, verv og stillingar. Utover det kan eg ikkje kommentere dette. Politiet er framleis i ein tidleg fase i etterforskinga, seier Hauge Andersen til avisa.

