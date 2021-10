Støre og Vedum varslar meir aktiv stat

innenriks

I arbeidet med ei ny regjeringsplattform er ein ikkje ferdig før ein er ferdig med alt, sa Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum på veg inn til ein ny dag med forhandlingar på Hurdalsjøen Hotell måndag.

Men berre nokre timar seinare kom han og Ap-leiar Jonas Gahr Støre ut for å presentere ein bit av den enno uferdige regjeringsplattforma for pressa.

– Nyheita her er at vi varslar ei ny retning i næringspolitikken, sa Støre.

Vil ha meir aktiv stat

Hovudlinja er at ei ny Ap-Sp-regjering skal føre ein meir aktiv næringspolitikk:

– Det du høyrer i norsk næringsliv i dag, med dei måla vi har, er at dei etterlyser ein meir aktiv stat som stiller opp og stiller krav. Du høyrer det blant dei små og mellomstore, men også blant dei store, med nokre tydelege mål og ein stat som vil noko med eigarskapen sin og den politikken han fører, sa Støre.

Ap-leiaren snakka vidare om korleis staten kan føre ein politikk der ein avlastar risiko for å komme i gang med ny teknologi, eller ta eigarskapsposisjonar mellombels eller meir varig for å komme i gang med nye satsingar.

Støre avviser likevel at dette er ideologisk:

– Dette er eit veldig pragmatisk syn på kva som skal til for å nå mål. Eg har ikkje eit ideologisk perspektiv om at vi skal opp eller ned med den statlege eigarskapen, utdjupar han overfor NTB.

Løfte fram helseindustri

Støre seier det kan bli aktuelt å styrkje den statlege eigarskapen på nokre område, men at eigarskapen òg kan bli meir målretta.

– Og så har vi nokre fantastiske moglegheiter i noko av den statlege eigarskapen i dag. Til dømes er Statkraft ein av Europas leiande fornybaraktørar. Og vi har teke til orde for at innanfor hydrogensatsinga så er det ein veldig viktig aktør for oss for å utvikle dei verdikjedene som skal til for at vi skal ha ein tetposisjon på hydrogen.

Ein annan sektor der staten kan gå inn på eigarsida, er ifølgje Støre helseindustrien, til dømes for å få i gang produksjon av legemiddel eller vaksinar i Noreg.

Men meir konkret vil Ap-leiaren likevel ikkje vere.

– Vi skal ikkje sitje her og ha bedriftsetableringar ut av desse forhandlingane, sa han under pressetreffet på måndag.

Offentlege anbod

Eit anna grep er strengare klimakrav og strengare kvalitetskrav – til dømes krav til bruk av lærlingar – i anbod og offentlege innkjøp.

– Noreg har ein stor offentleg sektor, og offentleg sektor har mange innkjøp gjennom eit år. Det ligg mellom 500 og 600 milliardar kroner. Korleis ein bruker offentlege innkjøp har òg mykje å seie både for dei tenestene folk får, og korleis ein kan skape fleire arbeidsplassar, sa Vedum.

Tankegangen er ifølgje han at store offentlege innkjøp, både kommunalt og statleg, skal brukast på ein slik måte at dei styrkjer norsk industri og verdiskaping og løfte fram grøne industriar.

Samtidig skal det sikrast ryddige og ordentlege arbeidsforhold, ifølgje Vedum.

– Berre innanfor samferdselssektoren er det mange grep vi kan gjere for å klare å få styrkt konkurransekrafta til norske aktørar, samtidig som vi får betre løysingar, sa han.

Hydrogen og batteri

Støre nemnde samtidig både hydrogen og batteri som moglege satsingsområde.

– Viss vi ser på klimamåla fram mot 2030, er industriell innovasjon mykje av løysinga, men vi kjem ikkje til å få til noko før vi får eit taktskifte i måten industri- og næringspolitikken utviklast, sa Støre.

– Dette er eit viktig felt for oss som vi kjem til å konkretisere i fleire kapittel i regjeringsplattforma, sa Støre om hydrogensatsing.

(©NPK)