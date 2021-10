Afghanistanundersøkinga: Kvar tiande soldat slit psykisk

innenriks

Nesten like mange oppgir at dei har låg eller svært låg livskvalitet. Det går fram av den store Afghanistan-undersøkinga som vart lagt fram tysdag.

Undersøkinga baserer seg på eit spørjeskjema som er sendt til 9.192 personar. 6.220 har svart.

Det store fleirtalet, 79 prosent, oppgir at dei har høg eller svært høg livskvalitet etter tenestegjeringa i Afghanistan.

Samtidig oppgir 10,4 prosent at dei har minst éi psykisk helseplage. Det er ingen forskjell mellom kvinner og menn. 2,9 prosent rapporterer om posttraumatisk stressliding (PTSD).

Ikkje overraskande viser undersøkinga at det er nær samanheng mellom alvorlege hendingar og helseplager. Risikoen for å utvikle både psykiske og kroppslege lidingar som hovudverk og mageproblem aukar markant dersom ein har vore eksponert for alvorlege hendingar i tenesteperioden.

Nesten éin av tre, 29,5 prosent, av soldatane oppgir at dei har hatt høg eksponering for alvorlege hendingar.

Risikoen for å utvikle ei psykisk liding er òg 82 prosent høgare blant dei som har slutta i Forsvaret.

Blant veteranane er det fleire som fortel om psykiske helseplager no enn før: I 2012 oppgav 7,6 prosent å ha slike plager, mot 9,8 prosent i 2020.

Det er Forsvarets sanitet saman med Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress som står bak Afghanistan-undersøkinga.

