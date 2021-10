Bø i Vesterålen vil lokke med 50.000 kroner per nyfødde barn

innenriks

– I budsjettmøtet i desember vil vi foreslå å stimulere til fleire babyar i Bø, 50.000 per nyfødde og eitt års gratis barnehageplass, sa ordførar Sture Pedersen (H) då han opna kommunestyret tysdag, ifølgje Bladet Vesterålen.

Dersom forslaget skulle bli vedteke, vil ein òg få 50.000 kroner til for både barn nummer to og tre, i tillegg til høvesvis tre og seks års gratis barnehageplass.

– Nokon vil sikkert spørje om vi har barnehageplassar nok i kommunen. Til det vil eg seie at viss dette kan bidra til tilflytting og auka barnetal, må løysinga vere å etablere fleire barnehageplassar, sa Bø-ordføraren.

Kommunen har frå før redusert den kommunale formuesskatten, noko som har ført til at fleire rike investorar, mellom anna Bjørn Dæhlie og Rikard Storvestre, har meldt flytting dit. Dette har hausta kraftig kritikk frå mellom anna Arbeidarpartiet.

– Eg understrekar at stimuleringstilskotet først kan bli vedteke i desember, men sidan vi fekk kritikk for at vedtaket om å kutte i formuesskatten vart gjort på benkeforslag i budsjettmøtet, vel vi å presentere tanken allereie no. Også viss nokon vil førebu seg på tiltaket allereie no, sa ordføraren.

(©NPK)