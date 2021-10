Bustadprisane fall med 0,9 prosent i september

innenriks

I alt har bustadprisane stige med 8 prosent dei siste tolv månadene. I gjennomsnitt tek det 35 dagar å få omsett ein bustad.

Bustadprisstatistikken vart lagt fram på ein pressekonferanse tysdag formiddag. Administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge meiner prisutviklinga er sterkare enn det som er normalt for månaden.

– Bustadprisane i Noreg utvikla seg sterkare i september enn det som er normalt for månaden. Fleire byar som Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bodø hadde ei sterk sesongkorrigert utvikling, seier han.

Spår vidare nedgang

Bustadprisnedgangen kjem etter at Noregs Bank for første gong heva den rekordlåge renta som har vore under koronapandemien.

– I slutten av september fekk vi den første av fleire varsla renteaukar frå Noregs Bank, men det er for tidleg å sjå teikn til at auka renter har nokon effekt på bustadprisutviklinga. Historisk har det òg vore ein tendens til at det tek lengre tid før gradvise renteaukar får effekt i bustadmarknaden, seier Lauridsen.

Han seier prisutviklinga no på lengre sikt er minkande, og at bustadmarknaden no følgjer normalt konjunkturforløp.

– Vi ventar at bustadprisane vil halde fram med å falle som normalt gjennom hausten. Og slik det står no, vil bustadprisutviklinga for 2021 bli noko svakare enn prognosen til Eiendom Norge på 7,5 prosent tolvmånadersvekst ved utgangen av året, seier Lauridsen.

Sterkast i Bodø

I september vart det selt 10.378 bustader i Noreg, noko som er 6,8 prosent færre enn i tilsvarande månad i 2020. Same månad vart det lagt ut 9.987 bustader til sals, noko som er 7,1 prosent færre enn tilsvarande månad i fjor.

Det er Bodø/Fauske som hadde den sterkaste sesongkorrigerte prisutviklinga i september, med ein oppgang på 1,1 prosent. Området har hatt sterk prisutvikling det siste året, og prisane har stige med 14,7 prosent dei siste tolv månadene.

Follo har svakast sesongkorrigert utvikling med ein nedgang på 1 prosent.

I Oslo fall prisane nominelt med 0,8 prosent i september. Sesongkorrigert steig prisane med 0,2 prosent. Tolvmånadersveksten i Oslo ligg på 7,2 prosent.