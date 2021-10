Ein person alvorleg skadd i trikkeulykke

innenriks

Storgata og trikkesporet var sperra i begge retningar etter ulykka.

– Storgata held fram med å vere sperra i begge retningar for trikken inntil vidare. Fornærma, som verkar alvorleg skadd, blir behandla av ambulansen på staden, tvitra Oslo-politiet kort tid etterpå.

Det er ikkje kjent kor alvorlege skadane er. Ifølgje Aftenposten er den skadde bringa vidare til sjukehus.

Ein snau time etter ulykka opplyste politiet at trikken var flytta, og at Storgata var opna for trafikk igjen.

– Vi har avhøyrt mange augnevitne til hendinga, og dessutan sikra andre spor. Vi opprettar sak på forholdet, skriv politiet på Twitter.

