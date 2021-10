Elevar må bruke eige mobildata i undervisninga på fleire Viken-skular

innenriks

Tusenvis av elevar i Buskerud slit jamleg med å kople seg til internett i undervisninga, noko som fører til at mange ofte må ty til eige mobildata for å kunne henge med på skulen, skriv NRK.

Det ønskjer elevorganisasjonen i Viken at elevane skal kompenserast for.

– Vi ser på dette som eit brot på gratisprinsippet og støttar elevane dersom dei ønskjer å krevje pengekompensasjon for den 4G-en dei bruker på skulen, seier fungerande leiar Ashna Usman for Elevorganisasjonen.

Fylkeskommunen skal vurdere om elevane skal få kompensasjon for internettbruken dei sjølv må betale for, skriv fylkesråd Siv Henriette Jacobsen for utdanning i Viken fylkeskommune i ein e-post til NRK. Ho skriv òg at nytt datautstyr er bestilt, og at installeringa av dette vil starte på dei vidaregåande skulane så fort som mogleg.

Vikens utdanningskomité skal diskutere saka på eit møte måndag neste veke.

(©NPK)