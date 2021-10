FHI: Usikre på om no er rett tidspunkt for tredje dose

innenriks

Data frå andre land viser at biverknadene etter ein oppfriskingsdose med Pfizer-vaksinen er omtrent dei same som ved andre dose, men dei ser ut til å vere mindre hyppige, sa FHIs vaksinesjef Geir Bukholm på ein pressekonferanse tysdag.

På spørsmål frå VG sa han at dei òg er ganske sikre på at ein oppfriskingsdose har god effekt på immunresponsen hos eldre pasientar.

– Vi er sikre på at vi får ei aktivering av immunapparatet og ei kraftig stimulering av antistoffnivået. Vi forventar òg at det får ein effekt på breiddevernet mot eventuelle andre virusvariantar og undervariantar av delta, sa Bukholm.

Det FHI er mest usikre på, er om no er rett tidspunkt for ein oppfriskingsdose.

– Spørsmålet er om vi bør gjere dette no, eller om vi kunne ha venta. Det er ei moglegheit for at det kan komme ei oppblussing seinare, seier Bukholm.

Han seier dei likevel tilrår å gi oppfriskingsdose til eldre sidan dette ser ut til å gi langvarig vern.

