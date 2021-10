innenriks

Det ligg per no ikkje an til å tilrå å gi ein oppfriskingsdose til resten av befolkninga, ifølgje Geir Bukholm, som leier vaksineprogrammet ved FHI.

– Vi har ein god situasjon i Noreg med kontroll på pandemien, svært høg vaksinasjonsdekning i store delar av befolkninga, og vi har tid til å gjere grundige vurderingar, seier Bukholm.

