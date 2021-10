Gut hang frå takplate som fall ned på Mcdonalds-restaurant i Trondheim

innenriks

Fem personar vart skadde i hendinga måndag kveld. Takplata var fire meter lang og tre meter brei og fall ned i første etasje.

Etterforskingsleiar Jostein Fagerli i Trøndelag politidistrikt stadfestar overfor NRK at dei har sikra video som viser at ein mindreårig gut hang i takkonstruksjonen like før han losna.

Guten er ifølgje Fagerli blant dei som vart skadd i ulykka, men ikkje blant dei tre som vart sende til sjukehus.

– Vi kjem til å avhøyre dei involverte og andre vitne etter kvart, seier Fagerli.

McDonalds Noreg vil ikkje uttale seg om årsaka til ulykka så lenge ho er under etterforsking.

– Vi kan ikkje byrje våre eigne undersøkingar før vi har fått klarsignal frå politiet, seier kommunikasjonssjef Veronika Skagestad til NRK.

