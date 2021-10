Høie er den fagstatsråden til Høgre som har sete lengst på same post: – Kjenner meg privilegert

innenriks

Truleg overrekkjer han nøklar til Helse- og omsorgsdepartementet til etterfølgjaren i midten av oktober. Då vil Bent Høie (H) ha sete i same posten lenger enn alle utanom fem fagstatsrådar, og lengre enn alle Høgre-statsrådane gjennom historia. Sjølv har han ikkje noka god forklaring på kvifor.

– Det må du spørje andre om. Eg kjenner meg utruleg privilegert som har fått den moglegheita. Og så pleier vi å spøkje internt med at ingen andre vil ha jobben, seier ein lattermild Høie til NTB.

Medan ein del statsministrar sit i meir enn éin valperiode i Noreg, er det mykje større utskifting blant fagstatsrådane. I regjeringstida til Erna Solberg har 46 ulike personar vore statsrådar. Fem personar har vore justisminister, fem har vore olje- og energiminister. Berre Høie har sete ved same posten heile vegen.

– Statsrådar som gjer det godt, pleier å sitje gjennom heile val- og regjeringsperioden, seier professor i statsvitskap Bjørn Erik Rasch ved Universitetet i Oslo.

– Står respekt av at Høie har hatt tillit til å sitje så lenge

Han legg til at ein statsråd oftast sit om lag like lenge som regjeringa, men at skilja aukar når regjeringa sit lenge. Han meiner det stort sett er to grunnar til at statsrådar går tidlegare enn planlagt.

– Det er gjerne skandaleprega ting som ligg bak, eller at nokre statsrådar synest det er eit stort personleg offer å sitje så lenge, og vil gå av tidlegare.

Tidlegare regjeringar har hatt eit lågare forbruk av statsrådar, både fordi postane har vore færre og regjeringssamansetninga har forandra seg mindre. Likevel er det som oftast fleire omgangar med rotasjonar internt i regjeringa i perioden. Jan Tore Sanner, Monica Mæland, Torbjørn Røe Isaksen og Ine Eriksen Søreide har sete i Solberg-regjeringa heile vegen, men på ulike postar.

I Jens Stoltenbergs åtte år som statsminister mellom 2005 og 2013 sat heile fire personar på helseministerposten.

– Det står sånn sett respekt av at Høie har hatt tillit til å sitje så lenge, seier Rasch.

Gerhardsens utanriksminister sat i 17 år

Helseministerposten er tradisjonelt stormfull i mange land, og koronapandemien har ikkje gjort situasjonen meir stabil. Helseministrar i Brasil, Chile, Polen, Tsjekkia, Spania, India og Argentina har alle mista jobben på grunn av problem med handteringa av pandemien.

Den lengstsitjande statsråden i moderne norsk historie var Halvard Lange (Ap), som var utanriksminister utan avbrot under Einar Gerhardsen og Oscar Torp frå 1946 til 1963. I same perioden sat Ulrik Olsen (Ap) ti år som kommunalminister (1948-1958).

I tillegg har tre statsrådar til sete på same post i åtte år. Felles for desse er at dei var Arbeidarparti-politikarar. Høie har vore helseminister i den lengstsitjande borgarlege regjeringa i etterkrigstida.

– Ha ei klar oppfatning av kva ein ønskjer å oppnå

Høie, som har sete gjennom både koronapandemi, ambulanseflykrise og sjukehuskranglar, har dette rådet til etterfølgjaren sin:

– Dei bør ha ei klar oppfatning av kva ein ønskjer å oppnå, dei politiske ambisjonane sine, og kombinere det med gode råd frå eit veldig kompetent departement og underliggjande etatar som ein er så privilegerte at ein har, seier helseministeren.

Bent Høie forlèt no politikken nesten 30 år etter at han vart folkevald i Randaberg kommunestyre for første gong. Heilt ut av pandemihandteringa, og norsk offentlegheit skal han likevel ikkje. 50-åringen skal no bli statsforvaltar i heimfylket Rogaland. Statsforvaltarane speler ei særleg viktig rolle i å koordinere arbeidet mellom kommunane for å kjempe mot koronaviruset.

– Eg ser fram til å halde fram det gode arbeidet som er gjort i Rogaland, seier Høie.

(©NPK)