Koronatesting held fram med å vere gratis – men sjølvtesting blir meir målretta

innenriks

– Kvardagen er heldigvis no normal for dei fleste. Stadig fleire er fullvaksinert, og smitten flatar ut. Koronapandemien er likevel ikkje helt over, og det vil vere behov for noko testing framover, seier helseminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Han understrekar viktigheita at testing i denne gjenopningsfasen, men påpeikar at gratis og lett tilgjengelege sjølvtestar kan føre til overbruk.

Derfor har regjeringa bede kommunane om å prioritere å gi sjølvtestar til personar med symptom og uvaksinerte nærkontaktar. I tillegg skal dei bli gitt når det er aktuelt med målretta jamleg testing blant uvaksinerte barn og unge.

Helsedirektoratet og FHI skal gi kommunane råd om føringar og bruk sjølvtesting.

(©NPK)