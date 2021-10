Mange nordmenn flytta til Svalbard under koronaen

innenriks

1. juli i år var det registrert 2.936 busette på Svalbard, 2.548 i Longyearbyen og Ny-Ålesund, 378 i Barentsburg og 10 i Hornsund, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB).

Aldri har det vore fleire busette i Longyearbyen og Ny-Ålesund, medan ein må tilbake til 2011 for å finne færre innbyggjarar i Barentsburg.

Det er først og fremst norske statsborgarar som står for auken i folketalet. Av auken på 131 innbyggjarar i Longyearbyen og Ny-Ålesund frå 1. juli 2020 til 1. juli 2021 var 115 av dei nordmenn.

Samtidig vart det ikkje registrert nokon fødslar der mor var registrert busett i Longyearbyen eller Ny-Ålesund i første halvår i år. Vanlegvis er det mellom fem og ti fødslar per halvår, men SSB peikar på at det med så små tal kan vere tilfeldig at det ikkje har vore nokon fødslar.

