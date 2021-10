Offisersfagforeiningar saksøkjer staten for pensjonsvilkår

innenriks

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og Befalets fellesorganisasjon (BFO) er misfornøgde med at ei rekkje tillegg ikkje gir noko til pensjonen deira, skriv NRK.

Usemja dreier seg om at hovudtariffavtalen seier at faste avtalte tillegg skal vere pensjonsgjevande. Forsvarsdepartementet meiner tillegg for øving, fartøy og vakt ikkje er faste avtalte tillegg, men variable tillegg. Desse tillegga utgjer ein stor del av løna til mange forsvarstilsette, ofte over ein tredel.

– Vi meiner at FD tolkar reglane feil. Dette er planlagt aktivitet. Det står på årsplanen kor mange døgn på vakt, talet på seglingsdøgn og øvingsdøgn vi skal ha i dei ulike avdelingane, seier hovudtillitsvalt for Hæren, Pål Nygaard.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skriv i ein e-post til NRK at FD og Forsvaret er heilt samstemt i at tillegga allereie kompenserer for meirarbeid og overtid, men han opnar for å tenkje nytt.

– Pensjonsreforma aktualiserer behovet for å sjå nærare på forholdet mellom inntekt og pensjon. Då er det nødvendig å tenkje nytt rundt lønn og insentiv i sin heilskap i Forsvaret, seier Bakke-Jensen.

