Regjeringa tilrår tredje vaksinedose til eldre

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) presiserer at det er snakk om ein oppfriskingsdose med Pfizer-vaksinen, som det europeiske legemiddelverket EMA har godkjent til dette formålet.

Det er aldersgruppa 85 år og oppover, og dessutan sjukeheimsbebuarar, som blir prioriterte først. Deretter dei frå 75 til 84 år, og deretter dei på 65–74 år.

– Det er avgrensa kunnskap om dette, men FHI meiner nytta truleg overstig risikoen hos eldre. Det kjem mellom anna av at eldre er meir utsett for alvorleg sjukdom, og at det er lengst sidan dei vart fullvaksinert, seier Høie.

Han seier han håpar ein tredje dose vil gi forlengt vern og betre vern mot nye koronavariantar.

Vurderer for helsepersonell

Den norske tilrådinga er meir snever enn det europeiske legemiddelverket EMAs. Dei ber land om å òg vurdere å gi tredjedose til alle mellom 18 og 55 år.

Høie seier FHI er bede om å vurdere om det skal bli gitt ein oppfriskingsdose til helsepersonell under 65 år for å skjerme dei sjuke og eldre, men her er det ikkje teke noko avgjerd enno.

– Vi har ein god situasjon i Noreg med kontroll på pandemien, svært høg vaksinasjonsdekning i store delar av befolkninga, og vi har tid til å gjere grundige vurderingar, seier Bukholm.

FHI meiner det førebels ikkje finst grunn til å tilby oppfriskingsdose til resten av befolkninga mellom 18 og 65 år, utover personar med betydeleg svekt immunforsvar.

– Prioritér uvaksinerte

Oppfriskingsdosane til eldre skal ikkje gå på kostnad av første- og andredosar, understrekar Høie. Slik blir kommunane bedne om å prioritere:

1: Første dose til uvaksinerte

2: Andre dose til dei som berre er vaksinert med éin dose

3: Tredje dose til immunsupprimerte

4: Sesonginfluensavaksine

5: Oppfriskingsdose til sjukeheimsbebuarar og alle over 65 år

– Oppfriskingsvaksinasjon mot covid-19 må ikkje gå på kostnad av influensavaksinasjon. Det er viktig å ta influensavaksine fordi vi ventar kraftigare utbrot av influensa denne sesongen. Eldre har auka risiko for alvorleg utvikling av influensa, påpeikar Høie.

Ekstra dose for Janssen-vaksinerte

Han kunngjorde òg tysdag at personar som har vorte vaksinerte med Janssen-vaksinen, får tilbod om ein ekstra dose med mRNA-vaksinane Pfizer eller Moderna.

Dette fordi dei som er vaksinert med Janssen-vaksinen, ser ut til å ha svakare vern mot koronaviruset enn dei som har teke to dosar med mRNA-vaksine.

Det er i overkant av 4.000 personar i Noreg som er registrert vaksinert med Janssen-vaksinen i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Må prioritere eiga befolkning

Noreg føyer seg dermed inn i ei veksande rekkje land som har byrja å tilby oppfriskingsdosar til eiga befolkning.

Landa som gjer dette, har likevel fått kritikk sidan det er mangel på vaksinar i andre land, særleg i Afrika og delar av Asia. Her er helsevesenet endå meir sårbart, og det er òg fare for at det kan oppstå nye virusvariantar. Høie seier bidraget til andre land ikkje skal gå på kostnad av Noregs eiga befolkning.

– Blir effekten av vaksinane svekt i dei landa som har starta vaksinasjonen, aukar dette òg risikoen. Og desse landa er vel så hardt ramma av dei økonomiske forholda som følgje av nedstenging elles i verda, seier Høie.

Han seier òg at Noreg bidreg til fleire vaksinedosar ute i verda enn vi har brukt sjølv i Noreg. Totalt svarer til Noregs bidrag 31 millionar vaksinedosar til andre land.

– Ingen er trygge før alle er trygge. Så samtidig som vi held fram jobben med å verne vår eiga befolkning, må vi halde fram innsatsen for at menneske i andre land får tilgang til vaksinar, seier Høie.