SV fekk auka oppslutning på måling etter at dei braut ut av regjeringssonderingane

– Vi har opplevd mykje støtte frå både SV-veljarar og andre raudgrøne veljarar som meiner Ap og Sp burde strekt seg lengre for å få til ei raudgrøn regjering. Det overraskar meg ikkje, men det er sjølvsagt ei stadfesting på at mange meiner vi gjorde det rette valet, seier SV-leiar Audun Lysbakken til TV 2.

På ei ny måling Kantar har laga for TV 2, får SV 8,3 prosent oppslutning. I valet fekk partiet 7,6 prosent.

Målinga vart gjennomført frå måndag til fredag førre veke, men bakgrunnstala viser at SV spesielt gjekk fram i dagane etter at dei braut sonderingane med Senterpartiet og Arbeidarpartiet onsdag førre veke. Før dei braut ut, låg dei an til å få ei oppslutning på 6,6 prosent i snitt.

Ap er vinnaren i målinga med ein auke på 1,6 prosentpoeng frå valet, til 27,9 prosent. Høgre er taparen i målinga med ein nedgang på 1,5 prosentpoeng til 18,9 prosent.

For resten av partia er oppslutninga slik (endring frå valet i parentes): Sp 13,2 (-0,3), Frp 11,7 (+0,1), R 5,4 (+0,7), V 4,3 (-0,3), MDG 4,2 (+0,3), KrF 3,2 (-0,6), Andre 2,9 (-0,7)

978 personar er intervjua i undersøkinga. Feilmarginen er på mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.

