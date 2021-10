Slik blir starten for Ap-Sp-regjeringa: Hardkøyr på budsjettet

innenriks

Ikkje før er regjeringsforhandlingane ferdige i Hurdal, før Støre og den nye mindretalsregjeringa hans må i gang med eit nytt køyr, denne gongen i Stortinget.

Tysdag 12. oktober klokka 10 stig finansminister Jan Tore Sanner (H) opp på Stortingets talarstol for å leggje fram statsbudsjettet til den avtroppande regjeringa for neste år.

Like etterpå vil statsminister Erna Solberg (H) kunngjere avskjeden sin til Stortinget og kongen. Regjeringa held likevel fram som eit forretningsministerium inntil den nye regjeringa er på plass.

Ny regjering og erklæring

Ifølgje kjelder i Ap kan dei nye statsrådane bli presenterte fredag 15. oktober. Kort tid etter vil Støre, no som statsminister, lese opp den nye regjeringserklæringa i Stortinget.

Støre sa måndag at han har eit visst håp om at Arbeidarpartiet og Senterpartiet blir samde om plattforma innan utgangen av veka.

Regjeringserklæringa blir følgd av debatt i Stortinget, som i år erstattar den tradisjonelle trontaledebatten. Ho kjem normalt dagen etter at kongen formelt har opna Stortinget. I år skjer opninga 11. oktober.

Frå då av er det full rulle for Støre og dei nye mannskapa hans. Dei har berre tre–fire veker på seg til å kna ein tilleggsproposisjon som kan gi budsjettforslaget til dei borgarlege ei ny retning.

Kort frist

For at Stortinget skal rekke å behandle dette før jul, må det nemleg vere dei folkevalde i hende innan 10. november, ifølgje Stortingsadministrasjonen.

Solberg-regjeringa har på si side jobba med budsjettet i snart eitt år, og det vil venteleg vere prega av tydelege borgarlege prioriteringar. Mellom anna har Sanner varsla at oljepengebruken skal ned i 2022.

Det kan bli ein bøyg for den nye Ap-Sp-regjeringa, som jo må finansiere dei politiske gjennomslaga sine og valløfte over statsbudsjettet.

Då Høgre og Frp tok over regjeringskontora i 2013 etter åtte raudgrøne år, auka dei bruken av oljepengar for mellom anna å gi rom for symboltunge skatte- og avgiftskutt.

Bindingar

– Det ligg veldig mange bindingar frå Høgre, Venstre og KrF i det budsjettet som kjem no. Så må vi få justert det vi kan innanfor dei vekene som opplegget legg opp til. Men sånn er det norske systemet. Vi får bruke tida godt, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

I Stortinget ventar harde forhandlingar, først med SV, som krev gjennomslag for saker dei ikkje fekk gehør for i regjeringssonderingane i Hurdal.

– Dei tinga som dei ville at vi ikkje skulle forhandle om i regjeringsforhandlingane, står vi fritt til å forhandle om i Stortinget, sa SV-leiar Audun Lysbakken til NTB nyleg.

Skatt og olje er blant sakene det kan bli strid om.

Ti dagar

Etter at budsjett og tilleggsproposisjon er overlevert Stortinget, har dei folkevalde ti dagar på seg til å behandle saka. Etter planen skal finanskomiteen levere innstillinga si 20. november.

Budsjettvedtaka for kvart enkelt departement skal vere klare innan 15. desember, i god tid innan dei folkevalde tek juleferie 21. desember.

Men tidsplanen kan fort ryke. I år med mindretalsregjeringar er det vanleg at datoane blir skove på, ikkje minst fordi regjeringa må forhandle med partia på Stortinget om støtte til budsjettet, opplyser Stortingsadministrasjonen.

