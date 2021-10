Sonen til Tor Kjærvik blir flytta til psykiatrisk institusjon

innenriks

Det har Oslo tingrett bestemt, skriv NRK.

I førre veke vart det kjent at dei sakkunnige som har undersøkt sonen, meiner at han var psykotisk då han skaut og drap far sin, Tor Kjærvik, 12. april i år. Psykiatrane meiner at mannen har diagnosen paranoid schizofreni.

Politiet ønskte ifølgje NRK å varetektsfengsle sonen i fire nye veker.

Sonen kan ifølgje tingrettsavgjerda haldast tilbake på den psykiatriske døgninstitusjonen mot sin vilje og at han skal hentast tilbake med tvang om nødvendig med bistand frå politiet.

