Tidlegare KrF-representant blir kommunikasjonsdirektør ved Sjukehuset Telemark

innenriks

Bekkevold startar i jobben som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt den 1. november, fortel Kampanje.

– Geir Jørgen Bekkevold har vore ein markant politikar og ein god representant for Telemark, og eg er veldig fornøgd med at han har takka ja til stillinga ved sjukehuset, seier administrerande direktør Tom Helge Rønning.

Bekkevold bur i Skien, er utdanna teolog og har dei siste tolv åra vore stortingsrepresentant. I den siste stortingsperioden har han leidd helse- og omsorgskomiteen, men han kunngjorde for eit par år sidan at han ikkje ville ta attval.

Den tidlegare stortingspolitikaren støtta dåverande partileiar Knut Arild Hareide i retningsvalet i KrF og varsla avgangen sin like etter at Hareide gjorde det same.

