Bøndene forventar eit inntektsløft frå den nye regjeringa

innenriks

– Det er mange lovnader som skal kvitterast ut, og eg er sikker på at det er krevjande, men så tydeleg som Sp og Ap har vore i valkampen, er det store forventningar i heile landbruket no, seier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, til VG.

Hjørnegard peikar på at begge partia i valkampen har vore tydelege på at dei ønskjer ein snuoperasjon i landbruket.

– Vi har høge forventningar til eit inntektsløft her, seier ho.

Valforskar Svein Erik Tuastad er samd og er tydeleg på at eit løft for bøndene er noko Vedum og Senterpartiet «må» levere på.

Generalsekretær Anders Nordstad i Norsk Bonde- og Småbrukarlag forventar òg at den nye regjeringa sørgjer for at norske matprodusentar blir prioriterte og jamstilt med resten av samfunnet.

Forhandlingane mellom dei to partia held fram onsdag på Hurdalssjøen.

(©NPK)