Ein person funnen død på Hamar

innenriks

Det var forbipasserande som varsla om den døde personen like før klokka 12.30.

– Det er for tidleg å seie noko om dødsårsak og identitet til avdøde. Personen er rutinemessig send til obduksjon. Politiet jobbar no med undersøkingar på staden. Det er så langt ikkje avdekt noko som tilseier at det skal ha skjedd noko straffbart, seier politiadvokat Elnaz Solati.

Avdøde skal sendast til obduksjon, og politiet vil komme tilbake med fleire kommentarar når den førebelse obduksjonsrapporten er klar.

