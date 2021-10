Regnet får neppe stor straumpriseffekt

innenriks

Sidan i sommar har fyllingsgrada vore uvanleg låg i mange magasin på Sør- og Austlandet, men no opplyser Noregs vassdrags- og energidirektoratet at den har auka med 1,7 prosentpoeng. Framleis er fyllingsgrada 18 prosentpoeng under medianen, ifølgje NVE.

– Høg vindkraftproduksjon i Norden og på kontinentet bidrog til at vekeprisen på kraft fall i alle prisområda frå veke 38 til veke 39, skriv NVE.

Gleda for straumkundane vil likevel ikkje vare. Kraftanalytikar Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group trur ikkje det er nok regn til at straumprisane går særleg ned.

– Det er positivt for prisen framover at magasinfyllinga aukar igjen, men vi treng nok meir nedbør før vi får dei store verknadene, seier Rennesund til NRK.

I tillegg har mykje av regnet komme i låglandet, medan mange av vassmagasina ligg i høgda og derfor blir påverka minimalt. Fleire straumselskap har uttalt at nedbøren ikkje hjelper på straumprisen, blant dei Gudbrandsdal Energi.

– Vi ser at prisane fekk ein skikkeleg dipp på grunn av uvêret, men no er dei tilbake på nesten same nivå som før, seier leiaren i selskapet i drift og utvikling Thomas Mathisen.

