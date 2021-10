SAS-pilotar i Parat varslar søksmål

innenriks

SAS blir skulda for å bryte avtalar ved å setje ut delar av arbeidet til andre selskap og ved å opprette dotterselskap for å organisere seg bort frå dagens tilsette.

– Utrekningane våre viser at SAS no set ut ein vesentleg, og mykje større del av flygingane, til andre, nyoppretta flyselskap. Det var aldri hensikta. Det fører til at dei oppsagde SAS-kollegaene våre ikkje får jobben sin tilbake. Dette meiner vi er moralsk heilt forkasteleg og totalt uakseptabelt, seier leiar for SAS-pilotane Jan Levi Skogvang i ei pressemelding.

Mellom anna meiner Skogvang at SAS har etablert dotterselskapa SAS Connect og SAS Link for å prøve å organisere seg vekk frå inngåtte avtalar for å kvitte seg med tilsette.

Det er fagforeininga Parat som fremjar søksmålet, og leiaren for dei kabintilsette, Martinius Røkkum i SAS, seier dei støttar kollegaene sine i cockpit fult ut.

– Denne kampen gjeld i like stor grad oss kabintilsette og alle andre tilsette i SAS, seier Røkkum.

– Saka som no blir utkjempa, er viktig for alle SAS-tilsette, uavhengig av kva foreining dei er organiserte i og uavhengig av kva jobb dei i dag utfører, avsluttar han.

