Støre og Vedum med momsgåve til over 20.000 organisasjonar

innenriks

– Dette vil vi prioritere og komme raskt i gang med, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Tysdag tok han og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum seg ein liten pause frå regjeringsforhandlingane for å spele litt fotballspel – og røpe ei positiv nyheit for det frivillige:

– Når frivillige organisasjonar kjøper inn ting, så betaler dei moms for det. Vi ser det ikkje som noko mål at staten skal tene pengar på dei innkjøpa, seier Vedum.

Støre: – Veldig viktig

Frivillige lag og organisasjonar får allereie i dag kompensasjon for momsen dei betaler, men ikkje fullt ut. I fjor fekk dei 22.397 organisasjonane som søkte, dekte nær 81 prosent av summane dei søkte om. Året før var delen på 81,9 prosent, ifølgje Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Ei ny Ap-Sp-regjering vil altså auke dette til 100 prosent.

– Vi trur dette er veldig viktig. Det er noko idretten og det frivillige har vore veldig opptekne av i lang tid. Folk snakkar om det når du møter dei på idrettsstemne, seier Støre.

Meirverdi

I fjor vart det totalt betalt ut 1,684 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. Det betyr at prislappen på full kompensasjon ville ha vorte nærare 400 millionar kroner.

– Prisen vil variere ut frå kor mykje aktivitet det er. Jo meir frivillig innsats og aktivitet det er, jo meir kostar det. Men så gir jo den frivillige innsatsen så mykje meirverdi, både for eldre og unge, seier Vedum.

Sjølv såg dei to partileiarane ut til å kose seg stort då dei barka i hop i fotballspel. På eitt tidspunkt foreslo Vedum at dei skulle gi seg, men ein ivrig Støre insisterte på å fullføre kampen.

– Det er tre ballar igjen, sa han.

Tillit

Ap-leiaren påpeikar kor mykje frivillig innsats, kultur og idrett betyr for folk, både gjennom opplevingane til den enkelte, men også for samfunnet samla sett.

– Forskarar seier at samfunn med høg frivillig innsats har høg tillit. Det meiner eg at ei regjering skal tenkje veldig grundig over. Vi er så gode til å rekne på alle typar kapital, anten det er pengar eller bygningar eller finans eller kva det måtte vere. Men den sosiale kapitalen, eller forholdet mellom folk, det er kjernen til tillit, seier Støre.

Sjølv viste han tillit til Vedum då det oppstod litt uklarleik rundt eitt av måla i kampen i fotballspelet. Og til slutt vart dei samde om at oppgjeret enda uavgjort. Dermed var stemninga framleis på topp då dei to partileiarane stakk for å forhandle vidare.

– Kan det komme fleire gode nyheiter for det frivillige frå forhandlingane?

– Ja, det kan komme meir, sa Støre på veg ut av rommet.

(©NPK)