Tidlegare barnelege dømt for ei rekkje økonomiske lovbrot

innenriks

Mannen mista i 2015 autorisasjonen som lege på grunn av «grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet og grove pliktbrudd», ifølgje Stavanger Aftenblad.

Retten finn det bevist at tiltalte etter dette likevel skreiv ut sjukmeldingar til 44 pasientar. Sjukmeldingane medførte tap eller fare for tap for Nav, ifølgje dommen for over 3,5 millionar kroner. Formålet med bedrageriet var å halde oppe pasientgrunnlaget og få inntekt frå klinikken, meiner retten.

Ekslegen vart òg dømd for å ha brukt ein annan leges elektroniske ID-kort, og for å ha misbrukt legetittelen. I tillegg kjem grovt underslag, grovt skattesvik og kreditor-unndraging.

Retten meiner straffa i utgangspunktet burde lege på fire års fengsel. Den viser til at dette er grove økonomiske brotsverk som er gjort over lang tid, at mannen har utnytta familie og venner, og at han har brote tilliten han har hatt som lege.

På grunn av lang saksbehandling blir dommen berre to år og sju månader, men det er nesten eitt år strengare enn i tingretten. Årsaka er at posten om grovt bedrageri først vart teke med i lagmannsretten, skriv Aftenbladet.

(©NPK)