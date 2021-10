Vestfold og Telemark KrF foreslår Ulstein som partileiar

innenriks

Fylkesstyret i Vestfold og Telemark gav onsdag kveld høyringssvaret sitt til valkomiteen.

– Vi meiner Ulstein er samlande og ein mann for framtida som kan nå ut til nye veljargrupper, seier fylkesleiar Bror-Lennart Mentzoni til NTB.

Han viser til Ulsteins engasjement for internasjonal solidaritet, klima og miljø.

Mentzoni opplyser at Ulstein har støtte både frå fleirtalet av lokallag som hadde gitt innspel til fylkesstyret og i sjølve fylkesstyret. Frå før har Ulstein fått støtte frå fylkesstyra i Vestland, Agder og Møre og Romsdal.

– Eg må seie at det kjennast som ein har eit luksusproblem når ein må velje mellom to så gode kandidatar. Vi er trygge på at om det er slik at Dag-Inge ikkje kan eller vil, så er Olaug absolutt kapabel til å halde fram som leiar, seier fylkesleiaren, med tilvising til fungerande partileiar Olaug Bollestad.

Det skal òg haldast ein høyringsrunde nummer to før leiarvalet blir avgjort på eit ekstraordinært landsmøte 13. november.

