15 elevar sjuke på hyttetur – mistanke om kolosforgifting

Niandeklassingar frå Presterød ungdomsskule i Tønsberg opplevde natt til tysdag hovudverk, oppkast og kjende seg svimle i samband med ei overnatting på hytte til DNT ved Trollsvann i Larvik.

Rektoren ved skulen opplyser til VG at to elevar vart sende til sjukehus der dei fekk oksygen.

Sjukehuset i Vestfold og Giftmiddelsentralen mistenkjer at elevane er kolosforgifta. 15 av 20 elevar ved hytta vart undersøkte på sjukehus onsdag. Blodverdiane deira tilsa ikkje kolosforgifting, men det kan vere for tidleg å slå fast.

Brannvesenet skal undersøkje hytta og aggregatet der, og Giftmiddelsentralen rår til å halde hytta mellombels stengd.

Aggregatet var merkt med at det berre skulle brukast til matlaging, men rektoren ved skulen stadfestar at det stod på over natta.

Tønsbergs Blad var først til å omtale saka.

