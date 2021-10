Aksjeporteføljen til hushalda nær dobla sidan første kvartal 2020

innenriks

Avgrensa moglegheiter til forbruk og lågare renter har bidrege til å gi norske hushald meir pengar å spare under pandemien. I kombinasjon med stor økonomisk uvisse har dette ført til utslag som Statistisk sentralbyrå ikkje tidlegare har registrert.

Det har både medført auke i bankinnskot og svært høg samla vekst i aksjeinvesteringar, opplyser SSB.

Ved utgangen av 2020 eigde 476.000 privatpersonar børsnoterte aksjar, 91.000 fleire enn året før.

Etter fallet i mars 2020 auka verdien på børsen i alle etterfølgjande månadene av året med unntak av september og oktober. Behaldninga til hushalda i noterte aksjar følgde dette mønsteret. I andre kvartal 2021 var behaldninga til hushalda auka til 191,4 milliardar kroner – tilnærma ei dobling frå botnnivået året før.

Auken i behaldningane kjem hovudsakleg av auka kursus, ifølgje SSB.

Sette meir pengar i banken

Trass den låge innskotsrenta har òg bankinnskota til nordmenn auka, mellom anna fordi dette blir rekna som ei sikker plassering.

Årleg auke i bankinnskot var mellom 3,9 og 5,7 prosent frå desember 2016 til februar 2020. Nedstenginga i mars 2020 medførte ein ganske kraftig auke. Frå april 2020 til februar 2021 låg den årlege veksten mellom 8,1 og 10 prosent. I år to av pandemien minka veksten, men framleis er årsveksten mellom 6 og 7,6 prosent.

SSB går ut frå at veksten i bankinnskot vil falle i takt med gjenopninga av samfunnet, men slår fast at det er for tidleg å konkludere om endringane i norske sparevaner er mellombelse eller varige.

Rekordlåg rente

Aktiviteten i norsk økonomi vart kraftig redusert frå 12. mars 2020, og over fleire rundar vart styringsrenta frå Noregs Bank sett ned frå 1,5 prosent til 0 prosent i mai. Dette medførte mellom anna at den tilbodne renta til kundane på utlån og innskot vart senka.

I juni 2021 var renta på både bustadlån og ikkje-bundne innskot på sitt lågaste nivå nokosinne. Renta hadde gått ned frå høvesvis 3,08 prosent til 1,83 prosent, og 0,91 prosent til 0,19 prosent.

Effekten av redusert bustadlånsrente var at hushalda hadde meir av inntekta si til disposisjon.

