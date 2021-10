DNB åtvarar mot svindel: – Dei kriminelle blir flinkare

innenriks

– Dei kriminelle blir flinkare og meir utspekulerte. Ved hjelp av ny teknologi forfalskar dei betre og skriv betre norsk, seier DNBs bedrageriekspert Terje A. Fjeldvær.

DNB opplyser at nokre av kundane deira har fått SMS der det står at kortet deira er blokkert som ein forholdsregel. Offera blir bedne om å følgje ei lenkje til ei side for å stadfeste identitet.

Andre har fått WhatsApp-meldingar der nokre gir seg ut for å vere barnet til svindelofferet som treng hjelp til betaling.

Dessutan har fleire personar vorte kontakta på Messenger med beskjed om at dei har vunne ein gevinst, og fleire har opplevd svindlarar som ringjer frå forfalska mobilnummer og gir seg ut for å vere politi.

Svindlarane prøver å få tilgang til BankID eller å ta over kontrollen over Facebook-kontoane til offera.

– Alt dette er ulike former phishing. Dette er ein metode som svindlarar bruker i ulike former for å få deg til å oppgi BankID og annan sensitiv informasjon som dei kan misbruke. Svindlarane er rett og slett ute etter å få ta i pengane dine, seier DNBs bedrageriekspert, Terje A. Fjeldvær.

Han legg til at ingen ekte firma eller etatar vil ringje deg for å be om BankID, og at du omgåande bør leggje på ved spørsmål om dette.

