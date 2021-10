Den norske kyrkja overtek meir enn 300 bustader og tomter frå OVF

innenriks

– Den norske kyrkja er glad for at denne avklaringa kjem no. Det er mange lokalsamfunn som har venta på avgjerda av om prestegarden deira skal vere eigd av kyrkja eller staten, skriv direktør i Kyrkjerådet Ingrid Vad Nilsen i ei pressemelding som Vårt Land gir att.

Regjeringa har avgjort overtakinga. Dermed står det berre att for staten og kyrkja å bli samde om fordeling av 18 eigedommar i Opplysningsvesenets fond (OVF).

Denne fordelinga blir siste del av statskyrkjeoppgjeret og skal bli avklart i løpet av hausten.

