Hurdal-ordførar forlanger at regjeringsplattform blir døypt etter kommunen

Jeløy-erklæringa vart døypt etter stadnamnet der forhandlingane gjekk føre seg. VG skriv at tidlegare regjeringsplattformer har vorte døypte etter hotellet der forhandlingane har gått føre seg, slik som med Granavolden-plattforma.

At utfallet av dei noverande regjeringsforhandlingane skal bli «Hurdalsjøen Hotell og Spa-erklæringa» er ikkje Hurdal-ordførar Paul Johan Moltzau (Sp) særleg lysten på. Han meiner bestemt at erklæringa må døypast etter kommunen der forhandlingane går føre seg.

– Det er viktig fordi namnet på ei slik regjeringsplattform er noko som ofte bit seg fast i folks medvit. Eg har tru på at eit namn som Hurdal-erklæringa er bra for Hurdal, seier Moltzau, som er stolt over at partileiar Trygve Slagsvold Vedum valde unnfangingskommunen sin som stad for regjeringsforhandlingane.

